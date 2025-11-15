El posteo de Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina ante Angola: “Orgulloso”

El último partido del año de la Selección Argentina dejó a Lionel Messi en el centro de la escena. Gol, asistencia y una influencia decisiva en el 2-0 sobre Angola, la rutina de lo extraordinario. Pero el detalle más resonante llegó después del encuentro, cuando el capitán dejó el mensaje que muchos estaban esperando.

“Orgulloso de seguir representando a mi país y defender la celeste y blanca”, escribió Messi tras compartir cinco imágenes de lo que fue el amistoso en el Estádio 11 de Novembro, situado en el municipio de Talatona.

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. La intención inicial de la AFA era sumar un segundo amistoso —incluso se habló de Australia en India—, pero las negociaciones no avanzaron y el plantel terminó emprendiendo el regreso antes de lo previsto.

Ahora, el 10 rosarino deberá que regresar hacia Fort Lauderdale para encarar lo que serán los partidos con Inter Miami, ya que el domingo 23 de noviembre tendrán que afrontar el duelo ante Cincinnati, correspondiente a las semifinales de la Major League Soccer.