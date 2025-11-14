El jurado popular postergó el veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó a su instancia final, sin embargo, el jurado popular postergó la sentencia y volverá a retomar el proceso el sábado. Los imputados son César Sena, la expareja de la víctima y presunto autor material, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, así como Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, quienes enfrentan el veredicto en las próximas horas.

Antes de que el tribunal popular emitiera su decisión, los imputados tuvieron la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras en la audiencia. Marcela Acuña, madre de César Sena e imputada por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en carácter de partícipe primaria, fue una de las que se extendió más en su alocución.

La dirigente piquetera reiteró su declaración de inocencia y, de manera sorpresiva, solicitó la intervención del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Acuña argumentó que el caso fue, según su parecer, manipulado con fines políticos. “Con respecto a la causa, sí quería también decirles a todos que así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa”, expresó la exsuegra de Cecilia.

Fuente: Nexofin