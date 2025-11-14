Expulsión y polémica: Cristiano Ronaldo podría perderse el arranque del Mundial 2026

Tanto el ex Real Madrid como todo el conjunto luso tuvieron una olvidable noche en Dublín, debido a que cayeron 2-0 frente a Irlanda en el marco de la quinta fecha del grupo F de las Eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con un doblete de Troy Parrot, los dirigidos por Heimir Hallgrimsson se jugaran su lugar en el repechaje el próximo domingo frente a Hungría, que está un punto arriba.

Promediando el complemento, con Portugal ya 2-0 abajo, el cinco veces balón de oro arremetió violentamente con un codazo contra el defensor Dara O’Shea dentro del área irlandesa, En primera instancia, el árbitro Glenn Nyberg le mostró la tarjeta amarilla, pero tras el llamado del VAR, revisó la acción y corrigió su decisión para expulsar al portugués.

Fiel a su estilo, CR7, no se fue a las duchas sin antes realizar gestos provocativos tanto hacia los hinchas como hacia el entrenador rival. Incluso, antes de la expulsión, le había hecho señas a O’Shea para que “no llorara”, gesto que los fanáticos irlandeses le devolvieron cuando abandonó la cancha.

⚠️⛔️ EXPULSADO CRISTIANO RONALDO EN PORTUGAL POR PEGAR UN CODAZO.pic.twitter.com/oFTquO7VGN https://t.co/gfISMm59FE — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 13, 2025

De esta manera, Ronaldo no podrá estar en la última fecha frente a Armenia, pero la sanción podría ser aún peor y condicionarlo para el próximo Mundial.

La sanción a la que se expone

Según el Código Disciplinario de la FIFA (Capítulo 2, Artículo 14(i))B, si un jugador es expulsado por “agresión, incluyendo codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes a un oponente”, debe cumplir una sanción de tres encuentros.

En ese caso, el astro portugués podría perderse hasta dos partidos del Mundial, dependiendo de si Portugal clasifica directamente o si debe jugar el repechaje, ya que la sanción solo se aplica en partidos oficiales.