La vocera de Axel Kicillof criticó a Máximo Kirchner

La popular Revista Barcelona, conocida por su humor y contenido irónico, había hecho una publicación con el siguiente título: “Máximo Kirchner, duro contra el intento de reforma laboral y la intervención de los Estados Unidos: ‘Kicillof debería renunciar’”.

Esta nota humorística, que no debería haber generado más que alguna que otra risa simpática, no pasó desapercibida por la responsable de la pauta publicitaria de PBA, Jésica Rey, y vocera histórica de Kicillof, quien con su “like”, produjo malestar entre los sectores.

Horas después del hecho, y producto de la polémica generada, la funcionaria quitó el “me gusta”. El daño ya estaba hecho.

Fuente: Nexofin