Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Comprometidos en hacer a la Argentina grande nuevamente”

El presidente Javier Milei se presentó en el Congreso de Economía Regional que organiza la Fundación Club de la Libertad. La disertación se dio instantes después del anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

El jefe de Estado respondió a las críticas por sus recurrentes salidas al exterior: “Parece que los viajes estuvieron rindiendo un poquito”. Y luego reconoció el trabajo de Karina Milei y Pablo Quirno: “Cuando anuncien un proyecto minero, quiero que sepan que esa medalla se la cargan dos personas, el canciller y la secretaria General de la Presidencia”.

También destacó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger y remarcó: “Hicimos 10 mil reformas, estamos liberando rendimientos crecientes. Cumplimos todas las promesas que hicimos en la campaña y vamos a seguir desregulando y haciendo reformas estructurales. Somos el gobierno mas reformista y no tengo dudas en decir que somos el mejor gobierno de la historia argentina“.

Fuente: Nexofin