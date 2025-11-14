Espinoza apuntó contra Caruso Lombardi: “Si tocan a algún compañero, lo vamos a buscar a él”

El fútbol argentino entra en la recta final y hay mucho en juego. Este próximo fin de semana se decidirán los clasificados a los Playoffs, los boletos a las copas internacionales y los equipos que bajarán de la categoría.

En la lupa están los cuerpos arbitrales, un tema de debate que se ha extendido en un Torneo Clausura bañado de polémicas. Desde TN Deportivo, Caruso Lombardi ha denunciando constantemente supuestos “arreglos de partidos”, en consonancia con la guerra fría que lleva adelante contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, mano derecha del “Chiqui“.

“Cuando un tipo genera esta violencia y puede haber consecuencias, tiene que hacerse cargo. Si tocan a algún compañero mío, o a mí o un familiar, sabe que vamos directo por él. Él no está consciente que puede pasar algo en la calle”, sentenció Espinoza en las últimas horas, acusando al ex entrenador de Racing y San Lorenzo de generar violencia.

Las fuertes declaraciones van en la misma línea a las que tuvo post partido entre Deportiva Riestra vs. Independiente en la agónica victoria del Rojo. El Malevo, uno de los equipos señalados por ser beneficiado por los fallos arbitrales, perdió el invicto de local luego de 27 partidos.

En aquella ocasión, Espinoza se había tomando un minuto a la salida del Guillermo Laza, y de manera poco habitual, habló con la prensa para atender al entrenador devenido en periodista:

“Lo único que pido es que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. Porque de este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Así que espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas, se pone con el teléfono y quiere ensuciar el fútbol argentino que hable ahora“, replicó Espinoza post partido apuntando a Lombardi.