Explosión e incendio en Ezeiza: las pericias comenzarían el lunes

A casi un día de la dantesca explosión e incendio que tuvieron lugar en el parque industrial Carlos Spegazzini, ubicado en el partido bonaerense de Ezeiza, los bomberos aún prosiguen con su labor de apagar las llamas, que ya están controladas, pero aún persisten debido a la magnitud del siniestro.

Mientras tanto, la Justicia aguarda por el inicio de las pericias, que se desarrollarían a partir del lunes, o una vez que los bomberos hayan enfriado las zonas calientes.

Las pericias serán claves para establecer el origen del incendio. La fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, asumió la investigación bajo la órbita del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Fuente: Nexofin