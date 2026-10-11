El Super Niño azotó el Litoral y generó inundaciones en Entre Ríos y Corrientes

El fenómeno climático conocido como el Super Niño golpeó esta semana a la región litoraleña del país, provocando inundaciones en Corrientes y Entre Ríos debido a la crecida de los ríos Paraná y Uruguay. La ciudad de Concordia fue una de las más afectadas.

Se estima, según TN, que seis familias debieron ser evacuadas hasta el momento y la cifra de afectados por las inundaciones alcanzaría a unas 400 personas.

Según dicho medio, los ríos se encuentran a una cota de 11 metros, si llegase a superar los 12,5 metros, el nivel de evacuación sería mayor.

Fuente: Nexofin