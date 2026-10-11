San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Hay partido en el Bajo Flores. Desde las 14:45, San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa acumula dos derrotas consecutivas y está obligado a ganar para comenzar a revertir su flojo presente.

El Malevo, por su parte, lleva más de dos meses sin conocer la victoria. Su último triunfo fue ante Estudiantes de La Plata, por la cuarta fecha del certamen.

Un panorama complicado para ambos

El presente de ambos equipos se refleja en sus posiciones en la Zona A del Clausura: ocupan el undécimo y el duodécimo puesto, respectivamente, con 11 puntos cada uno. Para alcanzar a Independiente, el último equipo que estaría clasificando a los playoffs, necesitan sumar seis puntos y esperar que el Rojo pierda sus partidos.

Sin embargo, los hinchas del Ciclón acompañarán hoy a su equipo en el Pedro Bidegain, en medio de uno de los momentos más difíciles de la historia de la institución. Además, San Lorenzo buscará conseguir la primera victoria de Insúa en su tercer ciclo como director técnico.

El encuentro se transmitirá por ESPN Premium desde las 14:45 y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Posibles formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba; Facundo Farías, Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano, Facundo Gulli, Gonzalo Alassia; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Cristian Ignacio Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Sansotre; Yonatan Goitia, Milton Aarón Céliz, Pablo Monje; Braian Sánchez, Agustín Graneros y Antony Alonso.