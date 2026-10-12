Viajaron casi 1,5 millones de personas por el fin de semana largo y el turismo subió un 3,5% interanual

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, un 3,5% más que durante el mismo feriado en 2025, lo que generó un impactó económico directo de $313.610 millones, según lo indicado por un reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sin embargo, el incremento de turistas no se tradujo en un aumento del gasto total, lo que se reflejó en un consumo más selectivo y en estadías más cortas, con el mal clima como telón de fondo.

La permanencia promedio de los turistas en sus puntos de destino se recortó a 1,8 días, lo que representó una reducción del 10% frente al año pasado. Y gasto diario por turista alcanzó los $116.900, con un crecimiento real del 5%.

Fuente: Nexofin