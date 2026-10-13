Julián Álvarez y Lisandro Martínez, protagonistas de dos polémicas en Europa

La realidad de algunos futbolistas argentinos tras el Mundial 2026 es totalmente impensada, teniendo en cuenta sus condiciones futbolísticas. Entre los silbidos de los hinchas del Atlético de Madrid hacia Julián Álvarez y las picantes declaraciones de Lisandro Martínez contra la dirigencia del Manchester United, el futuro de ambos en dos de los grandes clubes europeos podría estar en la cuerda floja.

Todo ocurrió en el marco de la segunda fecha de la Champions League, donde el Colchonero venció por 2-0 al conjunto inglés.

Los silbidos a Julián Álvarez

La situación de la Araña es un tanto más profunda que la del zaguero. El ex River protagonizó una de las grandes novelas del último mercado de pases. Tras vivir momentos de tensión y conflictos internos en el conjunto madrileño, el argentino finalmente permaneció en la institución.

Sin embargo, los hinchas del club rojiblanco todavía no le perdonan esa postura a Julián. En reiteradas ocasiones, lo silbaron de manera contundente y esta vez, ante el Manchester United, no fue la excepción. Si bien el delantero no tuvo una buena actuación, el descontento de los aficionados responde principalmente a su deseo de abandonar el equipo.

Otra noche en la oficina para un Julián Alvarez que fue de menos a más. Se despide entre tibios aplausos y mayoría de pitos https://t.co/PEqdURwXhR — ⚽Hwang-Chi To⚽ (@Juanarrien9) October 13, 2026

Lisandro Martínez, contra la dirigencia del Manchester United

El marcador central ya lleva cuatro temporadas defendiendo la camiseta de los Red Devils. Ante el flojo inicio de semestre, el argentino no ocultó su descontento con la dirección deportiva y apuntó directamente contra la dirigencia por la falta de refuerzos.

“La actuación de hoy fue muy pobre. Tengo que controlarme mucho, pero es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento“, comenzó Licha. Luego, agregó: “Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”.

Martínez no se detuvo ahí: “Espero más de nuestro director deportivo. Y también como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante cuando armás un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches”. Finalmente, sentenció con una polémica frase: “Porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”.