La Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, un pedido para frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, donde avanza el proyecto Sea Lion.

La solicitud fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado firmado por Javier Milei. El Gobierno pidió al organismo que dicte “medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido”.

La iniciativa llegó después de que venciera el plazo que la Argentina había dado a Londres para impedir el inicio o la continuidad de las actividades petroleras. La presentación se inscribe en el procedimiento arbitral que el Ejecutivo inició el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Según explicó el Gobierno, el pedido se apoya en el artículo 290, inciso 5, de esa convención, que habilita al Tribunal del Mar a disponer medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral, para preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino cuando existe urgencia.

Fuente: Nexofin