Es de público conocimiento que Carlos Palacios se ausentó el lunes al entrenamiento de Boca por “cuestiones personales”, luego de un fin de semana libre (para todo el plantel) en el que el atacante viajó a Chile y estuvo con sus familiares en medio de la fecha FIFA. Al jugador todavía no le notificaron ninguna multa económica y se espera la decisión de Fernando Gago.

Desde el cuerpo técnico de Pintita están evaluando si habrá castigo futbolístico o no respecto a la inclusión en el equipo que enfrentará a Newells. A pesar de que se habló de sancionarlo con una suma de dinero y que el ex Colo Colo dio las disculpas pertinentes, la realidad es que desde la dirigencia Xeneize decidieron no ponerle la multa económica y que todo lo decida el CT.

Aunque se entrenó el primer día de forma apartada tras su vuelta, lo sumaron a la par del grupo este jueves y todo indica que aparecerá en la lista de convocados para ir al estadio Marcelo Bielsa a enfrentar a Newell’s Old Boys en la 11° jornada del Apertura de la Liga Profesional.

No es de extrañar que frente a la Lepra rosarina el Facha esté sentado en el banco de suplentes. Antecedentes en Boca hay de sobra con respecto a este tipo de situaciones, la más reciente tuvo como protagonista a su capitán, Edinson Cavani, quien llegó tarde a una charla técnica el año pasado y tuvo que ser suplente frente a Unión.

En cuanto a los posibles reemplazantes, Alan Velasco tiene todos los números para poder hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta la naturalidad del puesto. Aunque también es cierto que desde su llegada al club de La Ribera, Velasco no ha podido dar la talla en cuanto a lo que rendimiento futbolístico nos referimos y también en lo que fueron las expectativas con su llegada si tomamos el dato de que Boca desembolsó de US $10.000.000 a Dallas, siendo la segunda compra más costosa de la historia de la institución.