Tras su sobreseimiento en el caso $LIBRA, Milei apuntó contra la oposición: “Intentaron un golpe de Estado”

El presidente Javier Milei participó como orador principal en la cena de la Fundación Faro en Puerto Madero. Tras su viaje a España, el jefe de Estado encabezó el encuentro en el Yacht Club Argentino ante 450 asistentes.

Durante la apertura, la máxima autoridad nacional realizó un descargo público tras el fallo judicial por la causa $LIBRA. Ante los presentes, el Presidente se preguntó: “¿y ahora quién me compensa por un año, ocho meses dementiras y calumnias” vertidas en su contra.

El jefe de Estado ponderó la resolución emitida por los tribunales y acusó a sectores opositores de orquestar maniobras institucionales. Al defender su gestión, el mandatario afirmó: “Volvió a poner en evidencia que intentaron un golpe de Estado por la vía insitucional”.

Fuente: Nexofin