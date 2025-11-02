Julián Álvarez y Thiago Almada anotaron en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla

El “Cholo” Simeone le ganó el duelo a Matías Almeyda en el choque de entrenadores argentinos: Atlético de Madrid goleó 3-0 al Sevilla en el Estadio Metropolitano y se le acerca al Real Madrid en La Liga.

Los argentinos del conjunto Colchonero salvaron la ropa en un partido que recién se destrabó a los 65′. A Julián Álvarez le cometieron el penal que minutos después transformó en gol para abrir el marcador.

El delantero de la Selección Argentina y que llegó a España proveniente del Manchester City, sigue pagando con goles, luego del altercado que tuvo con Simeone fechas atrás. Mientras tanto, el Barcelona ya ha comenzado el operativo seducción para el 2026.

¡JULIÁN, JULIÁN, JULIÁN! ¡GRAN DEFINICIÓN DE ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DEL ATLETI SOBRE SEVILLA! 📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/b6KGNNMAt0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

El otro argentino que se anotó en el score fue Thiago Almada, quien busca volver a su mejor versión tras dejar atrás una lesión. El “Guayo“, como lo apodaron en el club, puso el 2-0 a los 77′ de la parte complementaria. En el último partido que había disputado en el Metropolitano, le había dado la victoria al Atlético Madrid en el 1-0 ante Osasuna.

Giuliano Simeone fue participe necesario para la segunda conquista: recuperó la pelota en una floja salida del Sevilla, escaló hasta el fondo con pelota dominada y le sirvió el gol a su compañero de la Selección Argentina.

El francés Antoine Griezmann decoró la goleada ya sobre el epílogo, tras ser asistido por Almada. De esta manera el conjunto del “Cholo” escaló hasta la 4° posición en el torneo llegando a los 22 puntos, quedando a cinco unidades del Real Madrid. Ahora buscará acomodarse en la Champions League.

DE GIULIANO PARA THIAGO ALMADA. OTRA VEZ, LA DUPLA ARGENTINA. 🤝🇦🇷pic.twitter.com/6kHM9sh5eO https://t.co/DZvaqpJmlf — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 1, 2025

Próximos partidos

Vs. Unión Saint Gilloise por Champions League en el Metropolitano.

Vs. Levante de visitante por la fecha 12 de La Liga.