Tras los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri sellaron una tregua en Olivos

En una jornada cargada de movimientos políticos, el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri compartieron este viernes una cena en la Quinta de Olivos.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, tuvo lugar en medio de los cambios más significativos del Gabinete desde el inicio de la gestión libertaria, con la renuncia de Guillermo Francos y la designación del vocero presidencial Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete.

El diálogo entre Milei y Macri, descrito por fuentes oficiales como “franco y respetuoso”, giró en torno al futuro político de la administración y la necesidad de tender puentes en el Congreso para avanzar con las reformas estructurales que el Gobierno planea impulsar a partir de diciembre. La reunión marcó un nuevo capítulo en una relación que ha oscilado entre la cooperación y la distancia desde la asunción del libertario.

Fuente: Nexofin