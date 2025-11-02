Manuel Adorni se calza el traje de jefe de Gabinete: “La modernización laboral es imprescindible”

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de forma pública este sábado en lo que fueron sus primeras declaraciones en su nueva función: resaltó a su predecesor, Guillermo Francos, y se refirió a la necesidad “imprescindible” de una “modernización laboral”. A su vez, afirmó que el Gobierno discutirá cada ley con todas las provincias y el Congreso.

“La modernización laboral es imprescindible y no va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso“, aseveró, en diálogo con Radio Mitre, el saliente vocero presidencial.

Adorni agregó que “todos los ministros, ahora yo en mi carácter de jefe de Gabinete, tenemos la instrucción del presidente de llevar adelante esas reformas, que se hagan realidad y seguir cambiando a la Argentina”.

Fuente: Nexofin