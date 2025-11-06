Océane Dodin, la tenista que se operó los senos: “Son solo tetas, nada más”

Océane Dodin volvió a las canchas después de nueve meses de parate y fue motivo de debate por un extraño motivo: la francesa de 29 años se operó los senos y se puso más busto.

Dodin, ex número 46 del mundo, tuvo un raid de notas por su cambio físico. Se la comparó, como antítesis, de una Simona Halep que se redujo sus senos en 2009. La rumana fue Nº 1 en 2017 y ganó dos Grand Slam (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019).

Las razones de Dodin al Daily Mail: “En este deporte, no es común, nadie lo había hecho antes, así que sabía que la gente y los periodistas hablarían de ello. Pero no, porque, o sea, para mí no es nada del otro mundo. Son solo tetas, nada más”.

Allí reveló una charla con otro periodista de RMC Sports: “Me preguntó: ‘¿Pero aún puedes jugar?‘. Y yo le respondí: ‘Por supuesto que sí. No me he puesto nada exagerado’”.

Más acerca de su decisión y el momento para hacerlo: “Es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y es cierto que aproveché este parón porque me dije que, como hay que parar unos dos meses después de la operación, cuando estás en plena temporada, no es posible. Así que me dije: ‘Si voy a parar seis meses, mejor hago lo que quiero’. Y prefiero hacerlo ahora que a los 40, cuando habré terminado mi carrera. Estoy muy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento para nada y no me molesta”.

Océane Dodin aprovechó a hacerse la cirugía en el tiempo que tuvo que frenar su actividad en el circuito por un par de meses, ya que tenía problemas de salud en el oído que le provocaron vértigo.

“Todo el mundo me decía: ‘No vas a poder jugar’. Como si me hubiera puesto sandías. No son pequeñas, pero eso no me molesta cuando juego. Hay sujetadores adaptados”, cerró la francesa.