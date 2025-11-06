VIDEO | Un jubilado atacó brutalmente a una chica tras acusarla de taparle la cochera con su auto

Una discusión por un auto mal estacionado terminó con una joven herida en el barrio porteño de Villa del Parque.

Agustina, de 27 años, contó que el conflicto comenzó cuando estacionó su vehículo cerca del garaje de un vecino de 70 años.

“Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara”, relató la víctima, quien registró el ataque con su celular.

En el video se la escucha gritar: “¡Me pegó en la boca!”, mientras el hombre la insulta y la golpea con la llave del auto, provocándole cortes en el labio y la pera.

Fuente: Nexofin