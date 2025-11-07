Franco Colapinto habló luego de que se conociera su renovación: “Estoy muy contento gracias por el apoyo”

Luego de semanas de rumores, Franco Colapinto fue confirmado oficialmente como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, una noticia que marca un hecho histórico para el automovilismo argentino. El anuncio se dio durante el Gran Premio de Brasil, donde el joven de 22 años habló sobre sus sensaciones tras asegurar su continuidad en la máxima categoría.

“Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá”, expresó Colapinto con emoción. Y añadió: “Todavía me cuesta creerlo un poco, pero estoy disfrutando muchísimo este momento”.

El argentino también destacó la importancia de tener su primer año completo en la Fórmula 1: “Me da tranquilidad y confianza. Puedo concentrarme en el trabajo del fin de semana sin pensar si voy a estar o no en la próxima carrera”, reconoció.

Con esta decisión, Alpine apuesta por la continuidad y el crecimiento del piloto, que en su debut en la categoría sorprendió por su madurez y por su capacidad para adaptarse rápidamente a la exigencia del equipo. Su rendimiento y su actitud dentro del paddock terminaron de convencer a la escudería francesa de darle un asiento fijo para la próxima temporada.

Con su confirmación en Alpine, Franco Colapinto se convierte en el primer argentino en más de dos décadas en tener un lugar permanente en la Fórmula 1. Su historia, marcada por el esfuerzo, el talento y la perseverancia, suma un capítulo glorioso que llena de orgullo a todo el país. El 2026 lo encontrará donde siempre soñó estar: compitiendo de igual a igual con los mejores del mundo.