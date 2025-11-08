Javier Milei se reunió con empresarios en Nueva York y visitará un sepulcro sagrado judío

En el marco de su nueva gira por los Estados Unidos (EE.UU), el presidente Javier Milei, participó de un encuentro con empresarios en Nueva York, en donde busca consolidar inversiones para los dos años de gobierno que aún le quedan.

De este modo, el mandatario estuvo presente en un conversatorio en la sede del Council of American, en la Gran Manzana, bajo el lema: “Nuevas Oportunidades de inversión en la Argentina”.

Ante un grupo selecto de inversionistas de distintas empresas estadounidenses con intereses en Argentina, que abarcan sectores como energía, minería, laboratorios, banca y servicios, el libertario habló del nuevo rumbo de su gestión tras el triunfo en las elecciones de medio término.

Fuente: Nexofin