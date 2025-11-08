Franco Colapinto habló luego del accidente en la carrera Sprint: “todavía no entiendo por qué perdí el auto”

Franco Colapinto habló después del fuerte accidente que sufrió durante la Sprint del Gran Premio de San Pablo, en el circuito de Interlagos. El piloto argentino, que debió abandonar tras el impacto, explicó qué sintió en ese momento y cómo vivió el incidente.

“Todavía no entiendo bien por qué perdí el auto, había agua o algo”, comentó Colapinto, visiblemente frustrado por lo ocurrido. Según relató, el monoplaza perdió adherencia en una zona húmeda de la pista, lo que provocó que se despistara y terminara contra las defensas. “Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdí mucho grip”, agregó el piloto de Alpine, que no sufrió lesiones tras el golpe.

MORDIÓ EL PIANITO… El accidente de Franco Colapinto en plena carrera sprint del #BrazilGP. ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VhEF4Ui6Zj — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 8, 2025

El accidente obligó a su equipo a trabajar a contrarreloj para intentar reparar los daños en el auto antes de la carrera principal. A pesar del mal momento, Colapinto se mostró con la misma determinación de siempre: “Hay que entender y ojalá que puedan arreglar el auto e intentar volver más fuertes”.

El argentino cerró el fin de semana con la cabeza en alto y enfocado en lo que viene. Aunque el resultado no fue el esperado, Colapinto valoró la experiencia y dejó en claro que este tipo de situaciones también forman parte del aprendizaje dentro de la Fórmula 1.