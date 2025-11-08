Las sensibles bajas de Boca y River para el Superclásico del domingo

Comienza la cuenta regresiva para vivir una nueva edición del Superclásico argentino: el domingo de las 16.30 horas y con el arbitraje de Nicolás Ramírez, Boca recibrá a River por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Un partido que tendrá un valor agregado de por medio: la clasificación a la Copa Libertadores por la Tabla Anual. Si el Xeneize suma de a tres, volverá al certamén internacional luego de estar ausente en años consecutivos. Para el Millonario será el último tren; obligado a ganar para llegar con chances a la última fecha de obtener la clasificación directa.

Un aspecto importante a tener en cuenta es lo que pierden Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo, con las bajas confirmadas por lesiones para dicho encuentro. En la visita esperarán hasta último momento por algunos nombres.

Lo que pierde Boca

A sabiendas del desgarro de Rodrigo Battaglia, el equipo del “Sifón” perderá experiencia y altura en la mitad de la cancha, además de ser una importante llave de gol. El ladero de Leandro Paredes en la mitad de cancha, convirtió cinco goles en 32 partidos disputados en el año.

No se sentirá tanto la ausencia de Alan Velasco, aunque en el último tiempo demostró ser una buena carta para ingresar desde el banco de suplentes. El ex jugador de Independiente, posiblemente no vea actividad hasta 26 tras una distención en el ligamento lateral de rodilla.

Se espera que Edinson Cavani vuelve aparecer en la lista de convocados: no suma minutos desde el 14 de septiembre, luego del empate 1-1 ante Rosario Central, sufrió una lesión en el psoas.

Lo que pierde River

Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel son los nombres por lo que esperará Gallardo hasta el último momento. Con varios clásicos en su currículum, el Muñeco quiere contar con ellos en La Bombonera en un partido trascendental.

Además la experiencia y presencia de Germán Pezzella, quien no viene jugando por una rotura de ligamento cruzado, River también perdió el eslabón de Maxi Salas en el ataque: Facundo Colidio.

El ex Boca salió lesionado y llorando en el primer tiempo, en la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 14. Sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y hasta los Playoffs no volvería.