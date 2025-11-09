Boca vs River por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

El fútbol argentino se detiene este domingo con una nueva edición del Superclásico. Desde las 16:30, Boca recibe a River en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores.

El conjunto de Claudio Úbeda llega en un gran momento ya que se encuentra segundo en la Zona A y acumula dos victorias consecutivas que lo mantienen firme en la lucha por los primeros puestos. Además, el equipo recupera piezas importantes, como Leandro Paredes, que regresa tras cumplir una fecha de suspensión y volverá al once titular en lugar de Tomás Belmonte.

En ataque, Edinson Cavani vuelve a concentrar luego de una molestia muscular, aunque su presencia desde el arranque no está confirmada.

Por el otro lado, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, atraviesa un presente irregular y llega con la necesidad de sumar para no perder terreno. El Millonario viene de caer frente a Gimnasia y busca reencontrarse con su mejor versión en un escenario siempre desafiante.

Boca intentará sostener su liderazgo y afirmarse como candidato, mientras que River buscará un triunfo que le permita reacomodarse y ganar impulso para la recta final del torneo.

Posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez

Posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.