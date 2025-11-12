Detuvieron a un hombre en Ciudad Universitaria por abusar de dos estudiantes

Un hombre de 23 años fue detenido este miércoles a las 11:30 en la sede de la UBA ubicada en Ciudad Universitaria, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un posible ataque sexual. Según el parte oficial, agentes de la Policía de la Ciudad arribaron al Pabellón III donde el sospechoso “no pertenece a la comunidad universitaria” y portaba un arma de réplica.

En el detalle de los hechos, se informó que el individuo ingresó al aula donde una joven de 19 años sufrió “tocamientos por encima de la ropa” y luego se trasladó a otro salón donde una segunda estudiante de 27 años lo descubrió y comenzó a gritar. Otros alumnos y personal de la facultad lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Las víctimas declararon ante la Comisaría Vecinal 13B que el acusado las había “abordado en distintos sectores del Pabellón III” realizando los tocamientos. El arma de juguete que portaba el hombre fue incautada, aunque se confirmó que no la utilizó como método de intimidación.

Fuente: Nexofin