Lamine Yamal quedó desafectado de la Selección de España por un tratamiento médico no autorizado

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria con la Selección de España para los partidos frente a Georgia y Turquía. El motivo fue un tratamiento médico realizado al jugador del Barcelona sin conocimiento ni autorización del cuerpo médico del combinado nacional, lo que desató un escándalo en la antesala de la doble fecha FIFA.

En un comunicado, la RFEF expresa su “sorpresa y malestar” por la falta de comunicación por parte de Barcelona, dado que Yamal se sometió a tal tratamiento horas antes de unirse a sus compañeros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas sin que el cuerpo médico de la Selección, lo supiera.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía. ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

Además, la Federación asegura que el mismo lunes recibió un informe en el que se indicaba una recomendación médica de reposo de entre 7 y 10 días, priorizando así el estado físico del jugador y liberando a Lamine Yamal de la convocatoria.

Por último, la RFEF anunció que el seleccionador Luis de la Fuente convocó al jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos para disputar los dos últimos partidos de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 que va a enfrentar a la Selección Española en Sevilla.

La palabra del entrenador de la Selección de España

Luis de la Fuente, expresó su perplejidad ante la situación, subrayando el carácter inusual del hecho. “Nunca había vivido una situación así, no creo que sea muy normal. No sabes nada, no te llega ninguna noticia… y de repente te lo cuentan”, manifestó en diálogo con Radio Nacional de España.