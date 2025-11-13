Joan Laporta, presidente del Barcelona: “No es realista hablar del retorno de Messi como jugador”

La presencia de Lionel Messi en el Camp Nou, levantó polvareda como en su etapa de gloria. Además de la ilusión de los hinchas, hasta el propio presidente del club salió a hablar en los medios.

El rosarino viajó desde Miami hasta España, para sumarse a la concentración de la Selección Argentina en Alicante -el viernes disputará un amistoso ante Angola-, el lugar elegido para hacer base en la Fecha FIFA que se avecina.

Luego de una cena compartida con Rodrigo De Paul en la noche de Barcelona, el delantero se acercó hasta las inmediaciones del estadio que encara la fase final de reformas, ingresó e inmortalizó una de las mejores fotos de su carrera.

Pero este miércoles en comunicación directa con Radio Catalunya, Joan Laporta le bajó la persiana a todo posible regreso de Lionel Messi:

“No es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador” disparó el presidente del equipo Culé, y agregó los motivos: “Por respeto a él, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”.

A pesar de su edad, su presente en el Inter Miami y de que no se sabe hasta cuando se extenderá su carrera, los futboleros de ley creen en un “The Last Dance” para borrar la imagen de su despedida en 2021 -se fue entre un mar de lágrmimas al París Saint Germain- y ponerle el broche de oro a su carrera con el Camp Nou colmado, algo que no pudo hacer en su momento por la Pandemia del Covid-19.