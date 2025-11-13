Peter Lamelas habló tras asumir como embajador: “Es un momento único para la relación entre EE.UU. y Argentina”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, compartió un video en sus redes sociales tras asumir su cargo junto a su esposa, Stephanie Lamelas. “Este es un momento único para la relación entre los Estados Unidos y Argentina. Es un honor y un privilegio representar a mi país aquí”, señaló en su mensaje.

En el clip, Lamelas relató su trayectoria personal y profesional. “Nací en Cuba y mi familia llegó a los Estados Unidos buscando la libertad. Soy cubano de nacimiento y ciudadano de los Estados Unidos por la gracia de Dios”, afirmó. Explicó además que es médico y empresario, y que su experiencia en el cuidado de la comunidad le servirá como embajador.

Lamelas también destacó la cercanía afectiva con Argentina: “Nos encanta su gente, su cultura y su belleza natural. Vivimos en la Florida, sentimos una conexión muy cercana con Argentina”. En ese contexto, recordó que él y su pareja “pasamos temporadas en el estado de Wyoming. Estas son razones por las que nos sentimos tan atraídos por Argentina”.

Fuente: Nexofin