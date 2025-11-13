La regla del básquet que Manuel Pellegrini propuso para el fútbol

El fútbol como lo conocemos está en debate. La implementación del VAR hará que, más pronto que tarde, se cambie la regla del offside con la ya conocida “Ley Wenger”, propuesta por el histórico entrenador del Arsenal, Arsene Wenger.



Consultado sobre el fuera de juego, Manuel Pellegrini se mostró en contra de la modificación: “Es algo difícil de dar una opinión. El fuera de juego ahora es correcto y con el VAR se dan más facilidades para no equivocarse. Cambiarlo es meterse en problemas”.

El chileno sí aprovechó para proponer otro cambio: “Hay otras reglas que se pueden cambiar para mejorar al fútbol, como que cuando el balón pasa la mitad de cancha no pueda volver a campo propio”.

El técnico del Real Betis quiere copiar al básquet, que desde 1932 tiene la regla mencionada para evitar que los equipos retengan la pelota en su propio campo, obligándolos a atacar y buscar el aro.

“Sería un fútbol más dinámico. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámico, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria”, cerró Pellegrini.