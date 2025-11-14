Mercados en alza: subieron hasta un 20% las acciones argentinas en Wall Street

Tras el cierre de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos (EE.UU) y Argentina, se disparan las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street. Los títulos ligados a la industria del acero, el aluminio y el agro, se elevan hasta en un 21% en la Bolsa de Nueva York.

Las principales alzas se registraron en forma previa a la apertura del mercado fueron Banco Macro (1,27%), YPF (0,24%), Banco Supervielle (0,5%), Ternium (0,3%) y Pampa Energía (0,17%).

En tanto, firmas como Inversora Juramento (de la familia Brito), que tiene ganadería y agricultura, saltaba 14%. Mientras que la empresa madre de la cadena de supermercados La Anónima, que es dueña de dos frigoríficos (Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia) sube 10%.

Fuente: Nexofin