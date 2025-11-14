El video de Franco Colapinto con los trabajadores de Alpine luego de ser confirmado para 2026

Franco Colapinto seguirá más allá del 2025 en la Fórmula 1: En el Gran Premio de Brasil, Alpine la confirmó al piloto argentino que tendrá su butaca oficial en 2026, acompañando a Pierre Gasly.

Un anuncio que se festejó como un gol en Argentina y que se venía esperando desde el GP de Estados Unidos. Desde su incursión en la categoría reina del automovilismo en Williams Racing, nunca tuvo la posibilidad de arrancar de cero.

En las últimas horas, Alpine publicó en un video en sus redes sociales -filmado en el Circuito de Interlagos- donde se ve a Colapinto enviándole un mensaje a los trabajadores del equipo que quedaron en la fábrica de Enstone:

“Supongo que ya han escuchado la noticia, pero estoy muy contento de seguir trabajando con todos ustedes y con Pierre”, comenzó el discurso de Franco, a través de una reunión virtual, acompañado por Gasly.

Sin disimular su felicidad en el rostro. desde Brasil le agradeció a todo el staff: “Estoy muy feliz de poder correr con ustedes en 2026. Quiero darles las gracias y animarlos a seguir adelante”.

One week since we announced Franco would complete our 2026 line-up 🩷💙 Excited for the season to come 👊 pic.twitter.com/9C7MwDs4RP — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 14, 2025

Próxima parada: Las Vegas

La Fórmula 1 descansará este fin de semana luego de lo que dejó la carrera en São Paulo y se alistará para volver a Estados Unidos. La Ciudad del Pecado recibirá a los pilotos a partir del viernes 21 de noviembre.

El Gran Premio de Las Vegas empezará a definir el campeonato de pilotos entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Luego quedará el GP de Qatar y el 7 de deciembre la temporada 2025 finalizará con el Gran Premio de Abu Dabi.