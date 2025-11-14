Rodrigo De Paul evaluó el año de la Selección Argentina: “Seguimos compitiendo”

La Selección Argentina cerró el año con un triunfo en un particular amistoso en África. Angola festejó los 50 años de la Independencia de Portugal, con Lionel Messi en cancha, quién deleitó a los angoleños con gol y caños.

La Scaloneta abrió el marcador sobre el final del primer tiempo gracias a un derechazo de Lautaro Martínez y a una asistencia de Messi. En el complemento a los 82′ y con la misma fórmula pero intercambiando roles, llegó el segundo tanto en el Estadio 11 de Noviembre en los pies del rosarino.

Al finalizar el partido, Rodrigo De Paul, uno de los referentes que fue titular en Luanda, habló con Gastón Edul para TyC Sports y dejó un ánalisis del 2025:

“Fue un buen año, clasificamos al Mundial y tuvimos momentos de muy buen fútbol, aunque siempre tenemos cosas para mejorar. Lo más importante es que seguimos compitiendo y tomamos todos los partidos con la misma seriedad” deslizó el futbolista del Inter Miami, quién al ser consultado por la foto de Messi en el Camp Nou, prefierió hablar solo del partido.

“LO IMPORTANTE ES QUE LAS CAMADAS QUE VAN VINIENDO SE VAN HACIENDO A TRAVÉS DE UN PROCESO” 🇦🇷⚽ 🗣️ Rodrigo De Paul habló tras el triunfo frente a Angola sobre el recambio de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. 🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/HLcewunHRe — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025

Scaloni también habló post partido

El mentor de la Scaloneta sabe que se avecina un 2026 con un agenda cargada. Primero disputará la Finalissima ante la Selección de España, si dan los plazos para marzo de 2026. Y luego se le vendrá el Mundial de Norteamérica a mitad de año.

Con respecto al partido y al exótico rival y sede para el amistoso internacional que afrontó la Albiceleste, sentenció:

“Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola”, manifestó ante los medios. “Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor”.