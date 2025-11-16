Cómo mantener la motivación en un plan de ahorro personal

Ahorrar puede sonar fácil en la teoría, pero en la práctica muchas veces cuesta sostenerlo. La motivación suele desvanecerse con el tiempo, sobre todo cuando aparecen tentaciones, gastos imprevistos o simplemente la rutina. Sin embargo, mantener el foco es clave para lograr objetivos financieros que realmente valgan la pena, como un viaje, una mudanza o simplemente la tranquilidad de tener un respaldo económico.

1. Definí metas claras y concretas

No alcanza con decir “quiero ahorrar“. Es fundamental ponerle nombre y plazo a ese objetivo: por ejemplo, “juntar $100.000 en 6 meses para mis vacaciones”. Cuanto más específico sea, más fácil será visualizarlo y medir los avances.

Fuente: Nexofin