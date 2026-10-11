La Argentina apunta a un récord de exportaciones y busca volver a ganar peso en el comercio mundial

La Argentina busca recuperar terreno en el comercio internacional y consolidar el crecimiento de sus exportaciones. Después de dos años consecutivos de aumento en las ventas de bienes al exterior, las proyecciones privadas estiman que el país podría superar los US$100.000 millones exportados durante 2026, un registro que le permitiría mejorar su participación en el mercado mundial.

El avance se produce en un contexto de mayor apertura económica, una demanda internacional que continúa ofreciendo oportunidades y precios de los productos básicos que pueden favorecer a los principales sectores exportadores.

Sin embargo, el desafío para los próximos años será sostener esa tendencia y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Argentina ocupó el puesto 46 entre los mayores exportadores mundiales de bienes durante el período reciente.

Fuente: Nexofin