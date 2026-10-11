Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: ya reubicaron a los primeros 326 internos

El traslado de los presos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó este fin de semana con un fuerte operativo de seguridad. En la primera etapa, las autoridades reubicaron a 326 internos, en el marco del plan para concretar el cierre definitivo del penal porteño.

El procedimiento se inició luego de un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, que establece las condiciones para avanzar con el traslado progresivo de los aproximadamente 1500 detenidos alojados en Devoto.

La medida forma parte del compromiso que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había asumido con los vecinos del barrio para cerrar la cárcel.

El nuevo establecimiento fue construido por la Ciudad de Buenos Aires y entregado al Ministerio de Seguridad de la Nación para su funcionamiento.

Fuente: Nexofin