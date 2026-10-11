Racing vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Hay promesa de partidazo en Avellaneda. Desde las 19:15, Racing recibirá a Belgrano de Córdoba en el Cilindro, con el objetivo de encadenar su segunda victoria consecutiva tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto en la fecha pasada.

El Pirata, por su parte, viene de ganar el clásico cordobés ante Talleres y, si Argentinos Juniors pierde, tendrá la posibilidad de subirse a lo más alto de la Zona B del Clausura.

Racing, comprometido

Si bien consiguió una victoria en la última fecha, la realidad es que la Academia atraviesa un presente adverso. Se ubica en el decimotercer puesto de la zona y, si no gana este partido, complicará seriamente sus chances de meterse en los playoffs.

Tras la salida de Juan Pablo Vojvoda y la asunción interina de Sebastián Romero, Diego Milito y compañía confían en revertir la situación de cara al próximo año. Hoy tendrán enfrente nada menos que al último campeón del fútbol argentino.

El conjunto de Avellaneda ganó los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, incluido el más reciente, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El partido entre Racing y Belgrano se podrá ver por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini.